الفنون التطبيقية جامعة حلوان تعلن فتح باب التقدم لدورات الـ"Advertising"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن قسم الإعلان بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، فتح باب التقدم لدورات الدراسات الحرة بعنوان Advertising"، لتأهيل الخريجين وغير المتخصصين لممارسة فنون الدعاية والإعلان، حيث تقام هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية ، وإشراف الدكتورة داليا فكري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتتضمن هذه الدورة كل ماهو مرتبط بدراسة الإعلان من حيث التسويق وكيفية منح الهوية المؤسسية للتصميم والسوشيال ميديا والتسويق والدعاية الرقمية، بجانب تقديم دراسات عامة للإعلان ومجالاته وأنواعه التقليدي منه والرقمي والمطبوع، بحيث يحصل المتدرب على نظرة عامة في التخصص في العلوم النظرية والاتصالية ثم دراسة تفصيلية متخصصة لأنواع الوسائط الإعلامية المختلفة وكيفية تصميمها وتنفيذها.

كما نظمت نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة حلوان بالتعاون مع رابطة كلية الطب بالجامعة سلسلة ورش عمل توعوية بعنوان "العنف علي اساس النوع الاجتماعي" وذلك بكليات التمريض والتربية الفنية والتربية وإدارة الأمن بالجامعة وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة أماني النحاس مدير الوحدة.

واستهدفت ورش العمل مناقشة أسباب العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي، وكذلك تعريف العنف القائم على النوع الاجتماعي (الجنس) وأمثلته وأسبابه، والطرق القانونية للإبلاغ عنه والتفاعل معه.

هذا وقد ناقشت ورش العمل موضوع التحرش الجنسي من خلال تعريف التحرش الجنسي وأمثلته، وكيفية التفريق بين السلوكيات التي تعتبر من التحرش الجنسي وبين السلوكيات الطبيعية، ومفهوم الموافقة والطرق القانونية لمكافحة التحرش الجنسي.

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