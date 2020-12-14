وفاة رئيس وزراء دولة أفريقية بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - تُوفي أمبروز دلاميني، رئيس حكومة مملكة إسواتيني في جنوب القارة الإفريقية بعد شهر من تشخيص إصابته بفيروس كورونا.
وأكدت حكومة البلاد الأحد، في بيان صدر عن نائب رئيس الوزراء، ثيمبا إن ماسوكو، أن دلاميني توفي "في غير أوانه" بمستشفى في جنوب إفريقيا عن عمر يناهز 53 عاما، دون الكشف عن سبب الوفاة، وفق روسيا اليوم.
ويأتي ذلك بعد أربعة أسابيع من الإعلان رسميا عن تشخيص إصابة رئيس حكومة المملكة المعروفة سابقا باسم مملكة سوازيلاند بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا.
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