محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري، خريطة سقوط الأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة من الأحد حتى الثلاثاء المقبل.
وأشارت نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار إلى الآتي:
اليوم 13 ديسمبر:
من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وأجزاء من مطروح.
يوم 14 ديسمبر:
من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والدلتا وشمال سيناء.
يوم 15 ديسمبر:
من المتوقع سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على السواحل الشمالية والدلتا ومنطقة القناة.
اقرأ أيضًا..
كانت هذه تفاصيل خبر "التنبؤ بالفيضان" يعلن أماكن سقوط الأمطار في 3 أيام مُقبلة (خرائط) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.