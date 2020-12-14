وزير التعليم: امتحان تدريبي للصف الثالث الثانوي في هذا التوقيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عقد امتحان تدريبي للصف الثالث الثانوي.

وقال شوقي إن الامتحان التدريبي سوف يُعقد بعد إجازة منتصف العام.

كان أولياء أمور طلاب الصف الثالث الثانوي، على مجموعة "ادعم .طارق شوقي" على واتساب طالبوا بعقد امتحان تدريبي للطلاب، استعداداً لامتحانات نهاية العام.

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