ماء العينين: من حق المغاربة الاختلاف حول التطبيع مع إسرائيل والتعبير عن آرائهم بحرية بدون “تخوين” ولا “تغراق الشقف”

على خلفية النقاش الدائر خلال الأيام الجارية بشأن التطبيع مع إسرائيل؛ قالت أمينة ماء العينين، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، إن “من حق المغاربة الاختلاف حول التطبيع مع اسرائيل”، كما شددت على أنه “من حقهم التعبير عن آرائهم بحرية، ما داموا، لا يحاولون فرضها بالعنف أو بطرق غير مشروعة”، داعية إلى “تحرير النقاش العمومي من العنف، من أجل إثبات أننا شعب جدير بالديمقراطية”.

وذكرت ماء العينين، مساء اليوم، في تدوينة نشرتها، عبر “فايسبوك”، “بدستور الدولة، الذي يكفل حرية التعبير والرأي في إطار القانون”، مشيرة إلى أن “الديمقراطية هي الأصل”، و”ستظل، بحسبها، معركة كبيرة ومستمرة، تحتاج إلى نفس طويل، وديمقراطيين حقيقيين لتحقيقها”، مبرزة أن “الديمقراطية ليست مطلبا يُنتزع من السلطة، إنها مبادئ وقواعد كبرى، موجهة للوعي والممارسة”.

وأوضحت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية نفسها، أنه “لا يمكننا أن ندعي الدفاع المشروع عن قضايا وطنية، أو إنسانية أساسها العدل والانتصار للإنسان أولا”، وذلك في الوقت الذي ” نبحث فيه عن تغراق الشقق لبعضنا البعض”، و”نتفنن في إذاء الناس والتجني عليهم ومهاجمتهم، لمجرد أننا نختلف معهم في الرأي، وننسى للحظة أننا أبناء وطن واحد بنفس الهموم والتحديات”، بحسب تعبيرها.

وطالبت أمينة ماء العينين، عبر التدوينة المذكورة، إلى “توقيف خطابات التخوين والمزايدة في الوطنية”، موضحة بأنها “ليس من مصلحة أحد، تغذية وهمٍ يشكك في وطنية ووحدوية أبناء المغرب، لمجرد تعبيرهم عن آراء مختلفة بخصوص قضايا سياسية”، لافتة الإنتباه إلى أن “الحرية قيمة والديمقراطية قيمة والاختلاف حق والنقد حق والخطأ نفسه حق”.

أما الحقيقة، تضيف ماء العينين ” فتظل نسبية مهما ادعينا الإطلاق”، ودعت المتحدثة نفسها إلى “التعلم كيف نكون ديمقراطيين، وتأمل المجتمعات الديمقراطية، من أجل كشف كيف تتعايش فيها المتناقضات، وكيف تكفل للجميع التعبير الحضاري عن الاختلاف حتى مع كبرى القرارات التي تتخذها الدول والحكومات”.