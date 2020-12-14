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تركيا تزود بحرية حكومة الوفاق الليبية بـ47 مادة عسكرية
الإثنين 14 ديسمبر 2020
وقعت وزارة الدفاع التركية، الأحد، اتفاقية مع حكومة الوفاق الليبية، تقدم بموجبها 47 مادة عسكرية لم يكشف النقاب عنها.
وقال بيان صادر عن الوزارة التركية نشرته عبر حسابها على تويتر، إن الاتفاقية تنص على“تبرع تركيا بـ47 مادة من المواد التي تحتاجها قيادة القوات البحرية الليبية“، دون تفاصيل إضافية.
وأشارت الوزارة إلى أن الاتفاقية وقعت داخل السفارة التركية في العاصمة الليبية طرابلس بمشاركة مسؤولي وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الليبية.
ويعد تزويد القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق بمواد عسكرية خرقًا لحظر توريد أسلحة إلى ليبيا الذي أقره مجلس الأمن، ومقررات مؤتمر برلين، ويعكس النوايا التركية بدعم وتقوية حكومة الوفاق لتنفيذ مشروعها الخاص في ليبيا.
يشار إلى أن وزارة الدفاع التركية تنفذ أيضًا برامج تدريبية لعناصر من ميليشيات وبحرية حكومة الوفاق.
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