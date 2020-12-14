شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حسام المندوه: البرلمان الجديد يساند جهود الدولة للنهوض بالاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام المندوه، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، الفائز فى انتخابات مجلس النواب 2020، إن البرلمان الجديد سيكون داعم لكل ما هو في صالح الوطن والمواطن، وسيواصل جهود مجلس النواب الحالى، وسكون له دور قوى فى دعم الإصلاح الاقتصادى ومساندة الدولة في كل الملفات.

وتابع "المندوه"، خلال حواره مع برنامج مساء dmc، والذى تقدمه الإعلامية سارة حازم، في فقرة حوارية بعنوان "بعد انتهاء مارثون الانتخابات..آفاق وتحديات جديدة أمام برلمان 2021"، قائلا: "مجلس النواب الحالي الذى تنتهى مدته خلال أسابيع قليلة، حقق إنجازات عديدة وواجهة الكثير من التحديات، وله ما له وعليه ما عليه، وهذا طبيعة الحال في كل برلمانات العالم، فالمجلس في دورته الحالية عمل في ظروف صعبة، ونجاحه في إصدار 887 قانون إنجاز مهم، فهو رقم ليس قليل".

وأشار المندوه، إلى أهمية انخراط المجلس في البرلمانات العربية والأورومتوسطية والأوروبية، مما يعطى فرصة للتعرف على قضايا المنطقة والمرونة في حلها.

ولفت النائب حسام المندوه، إلى أن نائب البرلمان لابد أن يكون على احتكاك مباشر بمشكلات وقضايا المواطن، ليستطيع ممارسة دوره الرقابى والتشريعى على أكمل وجه.