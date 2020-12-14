شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم وعنف .. تقرير يكشف انتهاكات وممارسات بشعة للنظام التركى ضد المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لمؤسسة ماعت ، عن العديد من الجرائم والانتهاكات التى يمارسها النظام التركي ضد النساء في تركيا، وهو الأمر الذى أدى حالة من الغضب والتحفظات الشديدة، نتيجة تزايد حالات القمع وانتهاك حقوق المرأة وتعرضها للعنف فى تركيا.

وأوضح التقرير، أن الفترة الماضية شهدت العديد من التظاهرات النسائية التى خرجت ضد أردوغان، بسبب الجرائم التى يتعرضن لها في إسطنبول، مطالبين بحقوقهن التى حرمن منها طوال الفترة الماضية، وعجز الحكومة عن حل هذه الأزمة المتزايدة، بالإضافة إلى الاحصائية التى أوضحت أن 284 امرأة لقيت حتفها خلال الشهور الثمانية الماضية، منها سقوط 40 ضحية خلال شهر أغسطس فقط ، كما قتلت 440 امرأة خلال عام 2018.

ولفت التقرير، أنه رغم أن تركيا توقع على اتفاقية إسطنبول الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة، إلا أن الحكومة عاجزة على تحقيق مطالب وتوفير حقوق المرأة في تركيا.