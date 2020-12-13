وزارة التعليم تعلن عن تحيين مواصفات اختبارات امتحانات الكفاءة المهنية

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، مساء الأحد، عن تحيين مواصفات اختبارات امتحانات الكفاءة المهنية للهيئات العاملة بقطاع التربية الوطنية برسم سنة 2020، والمقرر تنظيمها يوم السبت 26 دجنبر 2020 .

وذكرت وزارة التربية الوطنية، عبر بلاغ لها، أن هذا الإجراء، يأتي من أجل تمكين المترشحات والمترشحين بجميع فئاتهم من توجيه وتركيز مجهوداتهم في التحضير لهذا الاستحقاق التربوي الهام.

كما يمكن الاطلاع على المواصفات المحينة وسحبها من الموقع الالكتروني للوزارة www.men.gov.ma.