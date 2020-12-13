أكد الدكتور محسن بلحوز، طبيب فريق العين الاماراتي، أنه خضع للقاح فيروس “كورونا” واغتنم الفرصة لدعوة المغاربة للاقدام علی الخطوة.

وقال بلحوز انه استفاد من أول جرعة للقاح علی غرار باقي اللاعبين المحترفين، المدربين، وباقي شراٸح المجتمع الاماراتي.

وتابع “هناك تخوف في المغرب من المضاعفات، أنا طبيب وأخاف علی نفسي، أنصح المغاربة بالتنجد وراء القرار الملكي والانخراط في حملة التلقيح لحماية أنفسهم”.

كانت هذه تفاصيل خبر الطبيب المغربي للعين الاماراتي: “متخافوش من لقاح كورونا.. أنا دكتور ودرتوا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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