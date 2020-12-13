توفيت والدة محمد الحاكي، المعتقل على خلفية “حراك الريف”، اليوم الأحد، بعد صراع مع مرض مزمن.
والدة المتعقل الحاكي كانت طريحة الفراش منذ مدة بسبب معاناتها مع المرض، قبل أن تفارق الحياة، بعد زوال اليوم الأحد.
وكان محمد الحاكي، المحكوم ب15 سجنا نافذا، على خلفية “حراك الريف”، والقابع بسجن طنجة2، تمكن من زيارة والدته قبل أسابيع، بعد سماح المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج بذلك.
ودعا بعض النشطاء المندوبية نفسها بتمكين محمد الحاكي بتوديع والدته الوداع الأخير، والمشاركة في جنازتها.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة والدة المعتقل محمد الحاكي ومطالب بتمكينه من الوداع الأخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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