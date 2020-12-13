شكرا لقرائتكم خبر عن مع توزيع اللقاح.. إيطاليا تولد من جديد بزهرة والان نبدء بالتفاصيل
وصمم المراكز التي تأخذ هيئة زهرة الربيع الفنان المعماري ستيفانو بويري الذي قال فريقه إنه اختار الزهرة، التي تؤذن ببداية الربيع، رمزا للحملة التي تحمل شعار "إيطاليا تولد من جديد بزهرة".
وقال دومينيكو أركوري، المفوض الخاص بمكافحة مرض كوفيد-19 في روما، إن إيطاليا تأمل في بدء تطعيم الأطقم الطبية ونزلاء دور كبار السن.
وأضاف أركوري في مؤتمر صحفي أمس الأحد، أن من المتوقع أن تختار الدول الأوروبية يوما كبداية رمزية مشتركة لحملات التطعيم في جميع أنحاء القارة.
وأوضح أن اللقاح سيوزع في نحو 300 موقع بأنحاء إيطاليا مشيرا إلى أن العدد سيزيد إلى 1500 عندما تصل حملة التطعيم إلى ذروتها.
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