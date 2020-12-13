شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأوروبي» يتوقع الموافقة على لقاح كورونا قبل نهاية العام والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إنه يتوقع الموافقة على أول لقاحات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في الاتحاد الأوروبي "في الأسابيع المقبلة، وربما حتى قبل نهاية العام".

وتابع ميشيل، في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر" اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي قرر متابعة عمليته التنظيمية و"عدم اللعب" بالموافقة، مضيفا أن المملكة المتحدة استغلت ثغرة للموافقة على لقاح كورونا الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتك قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ميشيل قوله: "نحن لا نضيع الوقت.. وكالات الصحة تقوم بتحليل عشرات الآلاف من صفحات البيانات العلمية للتأكد من أنه على أساس التجارب التي تم إجراؤها، يمكننا توفير اللقاحات للمواطنين بثقة".