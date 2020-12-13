شكرا لقرائتكم خبر عن قبل زيارة «ماكرون» الثالثة.. نظرة تشاؤمية فرنسية للوضع في لبنان والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف لو دريان في مقابلة نشرتها صحيفة لو فيجارو اليوم الأحد: "لبنان هو تيتانيك دون الأوركسترا.. اللبنانيون في حالة إنكار تام وهم يغرقون، ولا توجد حتى الموسيقى".
وأثارت تصريحات لو دريان نبرة تشاؤمية قبل زيارة مقررة خلال ما يزيد قليلا على أسبوع للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت. وستكون تلك هي زيارة ماكرون الثالثة منذ وقوع انفجار هائل في ميناء دمر مساحات شاسعة من المدينة وأودى بحياة 200 شخص في أغسطس.
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