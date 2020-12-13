شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: 213 ألف إصابة و2,283 وفاة بكورونا في يوم والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 213,305 إصابات مؤكدة، و 2,283 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 15,932,116 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 296,818 حالة وفاة.

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