سمير كاظم يحسم الجدل ويؤكد بقاءه في منصبه مع القوة الجوية

وأكد كاظم في بيان أنه "يحمل على عاتقه مسؤولية حب النادي العريق الذي قدمه للنجومية ولا يمكن تركه في ظل الظروف التي يعيشها من تركات ثقيلة مما يجعله الوقوف مع الهيئة العامة وجميع العاملين في النادي".ولفت إلى أنه "مع الهيئة الادارية يدا واحدة لتحسين وضع النادي وجعله في مصاف الاندية الآسيوية والعربية كونه مقبل على الإستثمار لبناء صرح شامخ يليق بإسم النادي من ملاعب ومرافق اخرى مع فتح أكاديميات باسم نادي القوة الجوية في جميع المحافظات".

وبحسب البيان فإن "نائب رئيس نادي القوة الجوية الرياضي اتم الجهود كلها تنصب في إعادة وضع الفريق الأول من دعم مادي ومعنوي لإعادته إلى وضعه الطبيعي بعد سلسلة من الإخفاقات في الجولات الماضية،داعيا من جمهور الصقور الوقوف مع الفريق من خلال المنشورات التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وترك الأشياء السلبية التي تؤثر بشكل كبير على وضعه في جميع المسابقات".

