"الشيوخ الأمريكي" يقر بقرصنة أجنبية لبيانات وزارة الخزانة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بقرصنة متسللين أجانب بيانات وزار الخزانة وتعهد باتخاذ إجراءات حيال ذلك.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون أوليوت، إنهم على علم بأنباء سرقة بيانات وزارة الخزانة ويتخذون الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وفي تقرير حصري قالت مصادر مطلعة بالولايات المتحدة إن مجموعة تسلل الكتروني عالية المستوى مدعومة من حكومة أجنبية سرقت معلومات من وزارة الخزانة ومن وكالة مسؤولة عن تحديد سياسة الانترنت والاتصالات.

ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أنه يوجد تخوف داخل مجتمع المخابرات الأمريكي من أن المتسللين الذين استهدفوا وزارة الخزانة والإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات بوزارة التجارة استخدموا أداة مشابهة لاختراق وكالات حكومية أخرى.

وقال أحد المصادر إن الاختراق كان خطيرا لدرجة دفعت لعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أمس السبت.