حريق جراء انفجار في خط أنابيب يغذي ثاني أكبر مصفاة نفط في إيران

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن فرق إطفاء تعمل على إخماد حريق نشب اليوم الأحد إثر تسرب نفطي سببه انفجار في خط أنابيب يضخ النفط الخام إلى ثاني أكبر مصفاة في البلاد.

وأعلن رئيس إدارة الطوارئ في محافظة تشهارمحال وبختياري جنوب غربي إيران، خوسرو كياني، في تصريح لوكالة "مهر" شبه الرسمية، أن الانفجار في خط أنابيب مارون الذي يغذي مصفاة أصفهان وقع في مدينة أردل، مشيرا إلى أن النفط تسرب إلى واد يصعب الوصول إليه.

وأكد المسؤول أن فرق الإطفاء تمكنت من احتواء التسرب النفطي وقد انطلقت أعمال الترميم، مضيفا أن الحادث ألحق ضررا خفيفا بالبيئة دون وقوع إصابات بين الناس.