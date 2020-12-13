الخارجية الكويتية ترحب باعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عن ترحيبها بقرار الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على كامل الأراضي المغربية.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن «هذه الخطوة تأتي لتسهم في الوصول إلى الحل العادل والدائم للنزاع في شأن الصحراء المغربية».

وأشارت إلى أن ترحيبها بهذه الخطوة إنما يأتي انسجاما مع موقف دولة الكويت في دعم سيادة المغرب ووحدة ترابه.