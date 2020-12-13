الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عن ترحيبها بقرار الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على كامل الأراضي المغربية.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن «هذه الخطوة تأتي لتسهم في الوصول إلى الحل العادل والدائم للنزاع في شأن الصحراء المغربية».
وأشارت إلى أن ترحيبها بهذه الخطوة إنما يأتي انسجاما مع موقف دولة الكويت في دعم سيادة المغرب ووحدة ترابه.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الكويتية ترحب باعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.