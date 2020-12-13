ترامب يلوح بـ"الفيتو" ضد إقرار ميزانية الدفاع: الصين أكبر الرابحين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترامب يلوح بـالفيتو ضد إقرار ميزانية الدفاع: الصين أكبر الرابحين

الأحد 13 ديسمبر 2020

الخليج 365

لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام "الفيتو" ضد إقرار الكونجرس ميزانية وزارة الدفاع لعام 2021.



وقال ترامب، عبر حسابه على موقع تويتر،: "الصين هي الفائز الأكبر من مشروع قانون دفاعنا الجديد!. سوف أستخدم الفيتو!".

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمعة، بشكل نهائي ميزانية الدفاع لعام 2021، رغم تهديد الرئيس دونالد ترامب باستخدام "الفيتو".

وحصل النص الذي سبق أن أيده مجلس النواب، الثلاثاء، بغالبية ساحقة، على ثلثي أصوات مجلس الشيوخ.

وحصد القرار بذلك "غالبية فائقة" من أصوات غرفتي الكونجرس الأمريكي، تكفي لتخطي أي فيتو رئاسي على الميزانية.

وفي شأن أخر، اعتبر الرئيس ترامب أن الانتخابات الأمريكية الأخيرة هي الأكثر فسادا عبر التاريخ.

وقال ترامب: "هذه هي الانتخابات الأكثر فسادا بتاريخ الولايات المتحدة".

وأضاف ترامب: " كيف توافق الدول والساسة على انتخابات يتم فيها توثيق الفساد والمخالفات؟ أنه صخب الدولة المتأرجحة".

ورغم تصديق كل الولايات على النتائج، وخسارته الدعاوى التي رفعها سابقا، يواصل ترامب الطعن في الانتخابات ويصفها بـ"المزورة".