شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت ترحب باعتراف أمريكا بسيادة المغرب على صحرائه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الأحد عن ترحيبها بقرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على كامل الأراضي المغربية.



وأكدت الوزارة في بيان لها أن "هذه الخطوة تأتي لتسهم في الوصول إلى الحل العادل والدائم للنزاع بشأن الصحراء المغربية".

وأشارت إلى أن ترحيبها بهذه الخطوة إنما يأتي انسجاماً مع موقف دولة الكويت في دعم سيادة المغرب ووحدة ترابه.

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