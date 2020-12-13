شورى البحرين: ممارسات قطر الاستفزازية سلوك عدائي وعدم احترام للقوانين والأعراف الدولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وجهت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى رسائل قوية لقطر بشأن استفزازتها الأخيرة ضد الصيادين البحرينيين، مؤكدة أن "ممارسات قطر الاستفزازية سلوك عدائي".



وأكدت اللجنة برئاسة يوسف بن أحمد الغتم أن الممارسات الاستفزازية التي تقوم بها قطر تجاه مواطني مملكة البحرين تعكس السلوك المعادي وعدم احترام مبادئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقوانين والأعراف الدولية.

وأشارت اللجنة إلى أن الاعتداءات والإستهدافات المتكررة ضد مواطني مملكة البحرين من الصيادين والبحارة تمثل تهديدًا لأمن مملكة البحرين، واستهدافًا واضحًا لأرزاق أبناء البحرين الذي يعملون في مهنة الصيد على مدار السنين.

وأوضحت أن مملكة البحرين تمتلك كل الحق في اتخاذ ما تراه مناسبًا لحفظ حقوقها، وحقوق المواطنين بعد التعديات السافرة على المياه الإقليمية والتي تعتبر ثروة وطنية ومصدر رزق للعديد من المواطنين.

وذكرت اللجنة إن التعديات المستمرة على مواطني مملكة البحرين تعبر عن كراهية واضحة تجاه البحرين، مؤكدة أن هذه التعديات تأتي ضمن سلسلة من الاستهداف الممنهج والمستمر على البحرين وشعبها، وضرب لكل آداب حسن الجوار والقوانين المتعلقة بالبحار.

وأكدت اللجنة دعمها الكامل لكافة الإجراءات التي ستقوم بها مختلف الجهات الرسمية لحماية المواطنين والثروات الوطنية، والمياه الإقليمية.

أمس السبت، كشف المهندس محمد السيسي البوعينين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني، عن تحرك نيابي حول الاستهداف الممنهج من قطر للصيادين البحرينيين في المياه الإقليمية.

ويأتي هذا التحرك بعد الكشف عن سلسلة من الانتهاكات والاعتداءات التي تمارسها السلطات القطرية بحق البحارة البحرينيين داخل الحدود البحرية البحرينية، والتي وثقتها قناة سكاي نيوز عربية في الفيلم الوثائقي "سهام الغدر".

وفي وقت سابق السبت، حذرت البحرين الدوحة من استمرارها في الممارسات الاستفزازية ضد الصيادين البحرينيين.

وقالت الداخلية البحرينية، في بيان لها، إنها تابعت ما نشرته وزارة الداخلية بدولة قطر في حسابها على موقع "تويتر" عن قيام دوريات أمن السواحل والحدود القطرية باستيقاف طراد بحريني في منطقة "فشت الديبل" وعلى متنه ثلاثة بحارة وإحالتهم للمحاكمة في قطر.