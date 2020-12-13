شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل العشرات من «طالبان» في معارك بأفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي 51 مقاتلاً من حركة «طالبان» مصرعهم، وأصيب آخرون، خلال معارك عنيفة اندلعت ليل السبت/الأحد بين القوات الأفغانية والمتمردين الذين هاجموا نقاط تفتيش في ولاية قندهار، بحسب ما أكد مسؤولون أفغان.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان: «إن قوات الأمن صدت الهجوم، وقتلت 51 إرهابياً، وجرحت 9 آخرين». وبحسب البيان، ردت القوات الأفغانية جواً وبراً، بعدما شن مسلحو «طالبان» اعتداءات شبه متزامنة ليل السبت/الأحد على نقاط تفتيش في خمس مناطق حول مدينة قندهار.

وقال مسؤول محلي رفض الكشف عن اسمه، إن 7 أفراد من عائلة واحدة قتلوا أيضاً في ضربة جوية للقوات الأفغانية في منطقة أرغنداب.

وأضاف: «سلاح الجو الأفغاني كان يريد استهداف سيارة مفخخة، لكن عندما ضرب السيارة، وانفجرت تسبب ذلك بمقتل مدنيين»، مشيراً إلى أن السيارة المستهدفة كانت متوقفة قرب منزل.

وقالت وزارة الدفاع إنها تحقق في الحادث. وطوال ساعات استمرت المعارك وعمليات إطلاق النار والضربات الجوية في أنحاء الولاية.

وتعد قندهار معقلاً ل«طالبان»، وكانت عاصمة نظامها في تسعينات القرن الماضي. وعلى الرغم من خضوع المدينة اليوم لسيطرة الحكومة، لكن الكثير من المناطق المحيطة بها تقع تحت سيطرة الحركة.

وأطلقت «طالبان» منذ بضع أسابيع، هجوماً واسع النطاق في مناطق مجاورة لقندهار على غرار زيراي وداند وبانجواي وحتى أرغنداب. وقبل شهرين شنت الحركة هجوماً مماثلاً في ولاية هلمند المجاورة، ما دفع بعشرات آلاف السكان إلى الفرار من منازلهم. ودفع هذا الهجوم القوات الأمريكية إلى شن ضربات جوية للدفاع عن القوات الأفغانية. وتسبب انفجار قنبلة في آلية، أمس، أيضاً بمقتل مدنيين اثنين في العاصمة الأفغانية، وفق ما أعلنت الشرطة.

ومنذ توقيع واشنطن اتفاقاً مع «طالبان» في فبراير/شباط الماضي، تعهدت الحركة عدم استهداف المدن الكبرى والقوات الأمريكية، لكنهم زادوا هجماتهم اليومية ضد القوات الأفغانية في أنحاء البلاد، وخاصة المناطق الريفية على الرغم من المحادثات الجارية بين المعسكرين لإنهاء الحرب في البلاد. وعُلقت محادثات السلام التي بدأت في سبتمبر/أيلول الماضي بين «طالبان» والحكومة الأفغانية، وستستأنف في الخامس من يناير/كانون الثاني المقبل، وفق ما أفاد الجانبان السبت.

وكتب ممثلون عن المتمردين وكابول على «تويتر» أنهم غيّروا «اللوائح الأولية للنقاط التي ينبغي وضعها على جدول أعمال المفاوضات الأفغانية، وأنهم أجروا مباحثات تمهيدية حول هذه المواضيع».

وشهدت العاصمة الأفغانية كابول، مؤخراً اعتداءات دامية تبناها في غالب الأحيان تنظيم «داعش» الإرهابي، بينها إطلاق قذائف صاروخية، أمس الأول، تسببت بمقتل مدني. ( وكالات)