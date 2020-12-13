شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج التحقيق مع نائب بريطاني يشتبه في ارتكابه اعتداءات جنسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب) أعلنت الشرطة البريطانية، أنها أنهت تحقيقها مع نائب عن حزب المحافظين أوقف الصيف الماضي للاشتباه في ارتكابه جرائم اغتصاب.

وتم توقيف هذا النائب والعضو السابق في الحكومة الذي لم يكشف اسمه، في 1 أغسطس/آب للاشتباه في ارتكابه اعتداء جنسياً واغتصاباً، أربع مرات، وقد أطلق سراحه بكفالة.

وقالت ناطق باسم شرطة العاصمة: «بعد تحقيق شامل وعلى أساس كل الأدلة المتاحة للشرطة، تقرر عدم اتخاذ أي إجراء آخر».

وبعد توقيف النائب، قرر حزب بوريس جونسون عدم استبعاده أو تعليق عضويته ما أثار انتقادات شديدة لرئيس الوزراء.

وكان النائب قد وافق طوعاً على عدم المشاركة في جلسات البرلمان خلال فترة التحقيق.

وبحسب صحيفة «صنداي تايمز»، وجهت الاتهامات مساعدة برلمانية سابقة في العشرينات من العمر ضد النائب وهو في الخمسينات.

وقبل يومين من توقيفه، دين النائب المحافظ تشارلي إلفيك بالاعتداء الجنسي على امرأتين.

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