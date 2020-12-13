شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتعهد بمواصلة الطعون القانونية.. وجرحى خلال اشتباكات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، تعهده برفع المزيد من الطعون القانونية على نتائج انتخابات الرئاسية، بالرغم من استعداد الهيئة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، اليوم الاثنين، وهزيمته في أغلبية القضايا المرفوعه، لكنه عاد مكرراً وصف الاقتراع ب«الأكثر فساداً وتزويراً في التاريخ»، ووصف خصمه الديمقراطي جو بايدن بأنه سيكون «رئيساً غير شرعي»، في وقت أسفرت اشتباكات وقعت في عدد من الولايات بعد خروج الآلاف من أنصار ترامب في تظاهرات منددة ب«سرقة الانتخابات»، عن سقوط خمسة جرحى بعضهم في حالة خطرة.

تحديات أخرى

وقال ترامب في مقابلة تلفزيونية أذيعت صباح أمس، إنه على الرغم من أن المحكمة العليا رفضت قضية رفعتها تكساس ضد عدة ولايات متأرجحة بسبب انتخاباتها، لكنه لا يزال يواجه تحديات أخرى.

وتابع: «لا، الأمر لم ينتهِ بعد. نستمر في المضي قدماً، وسنواصل المضي قدماً. لدينا العديد من القضايا المحلية»، مدعياً فوزه في بنسلفانيا وميشيجان وجورجيا، مشيراً إلى أن لديه قضية جارية في ويسكونسن.

وعندما سُئل ترامب عن تصويت الهيئة الانتخابية اليوم، وهو الموعد الذي تنتخب فيه البلاد الرئيس رسمياً، أدرك ترامب أنه يمر بأزمة زمنية.

وقال: «سنقوم بتسريعها بقدر ما نستطيع، لكن لا يمكنك إلا أن تسير بسرعة كبيرة.. يمنحوننا القليل من الوقت. لكننا ضبطناهم، كما تعلم، على أنهم محتالون، يسقطون بطاقات الاقتراع، ويقومون بأشياء كثيرة، ولا أحد يستطيع حتى تصديق ذلك».

تصويت الموتى

وكرر ترامب أنه «تم الإدلاء بأصوات بأسماء الموتى، وأن عشرات الآلاف من بطاقات الاقتراع تم تقديمها بشكل غير قانوني»، معرباً عن قلقه من أن يكون للولايات المتحدة «رئيس غير شرعي» بسبب الاحتيال.

وجاءت تصريحات ترامب، عقب يوم من خروج الآلاف من أنصاره في تظاهرات منددة ب«سرقة الانتخابات»، وقعت خلالها مواجهات، وصدامات، أُصيب خلالها خمسة أشخاص بجروح، بينهم أربعة بجروح خطرة بسلاح أبيض وأحدهم بالرصاص.

واندلعت مواجهات في عدة أماكن بين المتظاهرين وآخرين مضادين. وأعلنت شرطة ولاية واشنطن (شمال غرب) مساء أمس الأول، توقيف شخص بعد عملية إطلاق نار، جاءت إثر مواجهات قرب مبنى الكابيتول في أولمبيا.

وأكد مسؤول التواصل في جهاز الإطفاء والطوارئ في واشنطن، داج بوكانان، أن أربعة أشخاص تعرضوا للطعن في واشنطن، ونُقلوا إلى المستشفى إثر إصابتهم «بجروح خطِرة».

احتجاجات وصدامات

وبدأت تظاهرات السبت، بتجمع في أجواء احتفالية، شارك فيه الآلاف من أنصار ترامب في ساحة «فريدوم بلازا» القريبة من البيت الأبيض. ونُظمت تجمعات مماثلة في أولمبيا وأتلانتا وساينت بول (مينيسوتا)، وفي مدن صغيرة أخرى خاصة، في نيبراسكا وألاباما.

وشهدت العاصمة واشنطن، وقوع شجارات بين متظاهرين موالين لترامب ومعارضين له. وحاولت عناصر مكافحة الشغب تفريق الحشدين، وأفادت وسائل إعلام لاحقاً بتوقيف ستة أشخاص. وكانت التظاهرة كبيرة إلى حد ما، لكن أقل من تلك التي خرجت قبل نحو شهر عندما تجمع نحو 10 آلاف شخص بالقرب من البيت الأبيض لدعم الرئيس. وقال لوك ويلسون المتظاهر الستيني الذي جاء من ولاية أيداهو الغربية: «لن نستسلم».

وأضاف ديل كويك المؤيد لترامب: «أظن أن ظلماً كبيراً قد لحق بالشعب الأمريكي»، قبل أن يلوّح بلافتة تدافع عن حق اقتناء السلاح.

ترامب يحرّض

ويصر المحتجون على حصول تزوير واسع النطاق في الانتخابات، كما أشار بعضهم إلى «تدخل أجنبي»، و«برنامج إلكتروني» محا ملايين الأصوات للرئيس.

وقالت سوزان بومان من ولاية فيرجينيا: «هذه ليست جمهورية موز. نحن بحاجة لإصلاح نظام الانتخابات».

من جهته، دعم ترامب احتجاجات أنصاره على «تويتر» كاتباً: «واو! آلاف الأشخاص يتجمعون في واشنطن لوقف سرقة الانتخابات»، مضيفاً، «لم أكن على علم بهذا، لكنني سأذهب لرؤيتهم». وبعد ذلك بوقت قصير أقلعت مروحية تحمل ترامب من باحة البيت الأبيض، وحلقت فوق الحشد الذي كان يؤدي النشيد الوطني، قبل أن يتوجه ترامب إلى نيويورك؛ لحضور مباراة كرة القدم السنوية بين الجيش والبحرية.

وأعلن ترامب، أمس الأحد، أنه يعتزم استخدام الفيتو الرئاسي للاعتراض على مشروع قانون الميزانية الدفاعية الذي تبنّاه الكونجرس الجمعة الماضي.

وصادقت جميع الولايات الآن على فوز بايدن، الذي حصد 306 أصوات في المجمع الانتخابي، في مقابل 232 لترامب، في حين أن المطلوب للوصول إلى البيت الأبيض 270 صوتاً. وسيدلي أعضاء المجمع الانتخابي بأصواتهم رسمياً اليوم. (وكالات)