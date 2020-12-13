شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات وشاحنات وحاويات تنطلق لتوزيع لقاح «فايزر» بأمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت قافلة من الشاحنات المحملة بحاويات بحجم حقيبة السفر تحتوي على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي تنتجه شركتا «فايزر» الأمريكية و«بيونتك» الألمانية. في وقت يأمل فيه رئيس «بيونتيك» بالسيطرة على «كورونا» بالكامل بنهاية الصيف.

وقال وزير الصحة الأمريكي أليكس أزار: إن الولايات المتحدة بدأت توزيع ملايين الجرعات، من أول لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد يحصل على الترخيص في البلاد، وأن الشحنات خرجت من مجمع التصنيع التابع لشركة «فايزر» في كالامازو بولاية ميشيجان، في بداية أكبر وأصعب مشروع لتوزيع لقاح في الولايات المتحدة، ويرافق ضباط أمن الشحنات منذ خروجها من المصنع حتى تصل إلى وجهتها النهائية. وتضم كل حاوية من الحاويات المبردة بالثلج الجاف ما يصل إلى 4875 جرعة من اللقاح، وتنقل إلى طائرات على مقربة من المصنع ستنقلها بدورها إلى مراكز الشحن الجوي التابعة لشركتي «يونايتد بارسل سيرفيس» و«فيديكس» في لويزفيل بولاية كنتاكي، وممفيس بولاية تينيسي. ومن هناك ستنقل بشاحنات أو طائرات لتوزيعها على 145 موقعاً خصصتها الولايات المتحدة لاستقبال الجرعات الأولى.

وقال الجنرال الأمريكي جوستاف بيرنا الذي يشرف على عملية تنظيم طرح اللقاح إنه من المتوقع أن يحصل العاملون في مجال الرعاية الصحية وكبار السن في دور الرعاية على معظم الدفعة الأولى من اللقاحات، التي يصل عددها إلى 2.9 مليون جرعة وذلك خلال ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأضاف: إنه من المتوقع أن يتمكن برنامج «أوبريشن وورب سبيد» من نقل اللقاح إلى أي منشأة صحية في البلاد خلال ثلاثة أسابيع.

من جهة ثانية أكد مؤسس شركة «بيونتيك» الألمانية التي أنتجت مؤخراً مع شركة فايزر لقاحها لفيروس كورونا، أن الوباء العالمي «كوفيد-19» ستتم السيطرة عليه بنهاية الصيف المقبل.

وقال أوغور شاهين، مؤسس شركة «بيونتيك»: «نأمل أن نتمكن من طرح اللقاح بسرعة كبيرة، مما يقلل بشكل كبير الضغط على المستشفيات».

(وكالات)