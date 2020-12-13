شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عملية اختراق «الخزانة الأمريكية» وسرقة بياناتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز) قالت مصادر مطلعة بالولايات المتحدة، إن مجموعة تسلل إلكتروني عالية المستوى مدعومة من حكومة أجنبية سرقت معلومات من وزارة الخزانة ومن وكالة مسؤولة عن تحديد سياسة الإنترنت والاتصالات.

وقال جون أوليوت المتحدث باسم مجلس الأمن القومي: «إن حكومة الولايات المتحدة على علم بتلك التقارير ونحن نتخذ كل الخطوات الضرورية لتحديد وعلاج أي مشكلات محتملة مرتبطة بهذا الموقف». وذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أنه يوجد تخوف داخل مجتمع المخابرات الأمريكي من أن المتسللين الذين استهدفوا وزارة الخزانة والإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات بوزارة التجارة استخدموا أداة مشابهة لاختراق وكالات حكومية أخرى.

وقال أحد المصادر، إن الاختراق كان خطِراً لدرجة دفعت لعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض السبت.

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