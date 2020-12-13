شكرا لقرائتكم خبر عن سابقة طبية.. علاج «العمى الوراثي» بالحمض النووي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في سابقة طبية من نوعها، نجحت تجربة أجراها علماء من جامعة كامبريدج، في علاج «العمى الوراثي»، عن طريق حمض نووي معدل يدعى «جاب» يعالج طفرة جينية خاطئة تؤدي إلى العمى.

ويصيب العمى الوراثي الشباب في العشرينات والثلاثينات من العمر، بمعدل 40 ألف شخص سنوياً. ووفقاً للجامعة، فقد عولجت مجموعة من 37 شخصاً يعانون اعتلال العصب البصري الوراثي لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر وسنة، من خلال استهداف «الميتوكوندريا»، وهي التجويف الزجاجي في مؤخرة العين، ما حسن رؤية الحروف بالعين المعالجة بمعدل 15 حرفاً، بينما كانت العين الأخرى بمتوسط 13 حرفاً.

وقال د. باتريك يو واي مان، من جامعة كامبريدج: «تحسنت كلتا العينين لدى 78% من المرضى في التجربة على مدى عامين من المتابعة».

ولتعزيز فهم كيف أدى علاج عين واحدة إلى تحسين البصر في الأخرى، حقن العلماء قروداً بالحمض النووي المعدل، وبعد ثلاثة أشهر حللوا الأنسجة في الأجزاء المختلفة من عين الحيوان ودماغه. ووجدوا أن الحمض النووي المعدل ينتشر حول كلتا العينين ويصل إلى شبكية العين، والعصب البصري للعين غير المعالجة.

وأشار العلماء إلى أن العلاجات الحالية للمرض محدودة، وأقل من 20% من الناس يتعافون ولا يستطيع معظمهم قراءة الحرف الأكبر في اختبارات العين.