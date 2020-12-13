شكرا لقرائتكم خبر عن الدورة الـ 19 لـ «نظفوا الإمارات» تجمع 13 طن نفايات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

اختتمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، الدورة السنوية التاسعة عشرة لحملة «نظفوا الإمارات 2020» التي أقيمت تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، في عدد من مناطق دبي وأبوظبي.

انطلقت الحملة بالتعاون مع بلدية دبي وإدارة محميات سيح السلم، وبحضور سلطان علوان وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، بالوكالة وممثلين عن بلدية دبي وإدارة محميات سيح السلم، وشهدت الحملة مشاركة 5254 متطوعاً، تمكنوا من جمع أكثر من 13 طناً من النفايات من مناطق القدرة بدبي ومدينة دبي الصناعية والرويس وميناء خليفة ومدينة أبوظبي الصناعية، بعد أن غطوا مساحة بلغت أكثر من 23 كيلومتراً مربعاً.

وقال سلطان علوان وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة: «إن حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وضمان استدامة تنوعها البيولوجي المحلي تشكل أولوية استراتيجية لوزارة التغير المناخي والبيئة، لذا يتم العمل على تحقيقها عبر منظومة متكاملة تشمل إقرار منظومة تشريعية متطورة، وإطلاق العديد من المبادرات والبرامج والمشاريع التي تستهدف تعزيز الاستدامة وضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة».

افتتح الحدث برفع المجموعة علم الدولة ثم ألقت حبيبة المرعشي، رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة كلمة قالت فيها: «في مجموعة عمل الإمارات للبيئة، هدفنا هو دعم جهود حكومة دولة الإمارات بأهدافها وغاياتها الأكبر المتعلقة بالاستدامة، ونعمل أيضاً على خلق وعي للقطاعين العام والخاص تجاه قضايا الاستدامة الحالية في الدولة، ونود أن نشكر الجميع على جهودهم ومساهمتهم في إنجاح هذه الدورة من الحملة السنوية، ومن المهم أن نتكاتف كمجتمع بوعي للعمل من أجل غد أفضل للجميع».