تحديث خطة الاستعداد للخمسين بشرطة دبي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

اطلع الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على سير العمل في مشروع التحديث الاستراتيجي الشامل لشرطة دبي «خطة الاستعداد للخمسين» والذي يواكب رؤية الإمارات 2071، ويتواءم مع الأجندة الوطنية، وخطة دبي، واستراتيجية وزارة الداخلية.

واستمع المري بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، والعميد الشيخ محمد عبد الله المعلا مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، ونائبه العقيد الدكتور صالح الحمراني، إلى جانب عدد من الضباط، إلى شرح من المهندس سلامة الفلاسي، رئيس مجلس القيادات الشابة حول سير عمل فرق التحديث الاستراتيجي التي توزعت على 10 فرق؛ فريق عمل السياسات والقوانين، وفريق الدراسات والتنبؤات والبحوث، وفريق حصر آراء ومتطلبات المعنيين الخارجيين، وفريق حصر آراء ومتطلبات المعنيين الداخليين، وفريق الهيكلة الأمنية، وفريق التنافسية والنظرة العالمية، وفريق مرجعية الخطط الاستراتيجية، وفريق المختبرات الاستراتيجية، وفريق الخلوة الاستراتيجية التي عقدت 25 اجتماعاً بمشاركة 65 من فئة الشباب و75 من الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

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