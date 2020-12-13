​جامعة حلوان تنظم مسابقة الطالب والطالبة المثاليين 22 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تنظم إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان مسابقة الطالب والطالبة المثاليين، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في إطار اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية التي تساهم في تنمية مواهب وقدرات الطلاب لتعميق مفاهيم المثالية لديهم، وتشجيع مفهوم المنافسة الإيجابية بينهم.

ويتنافس الطلاب في المسابقة في العديد من المهارات منها اللغة الأجنبية الأولى واللغة الاجنبية الثانية، والمظهر والشخصية، والمعلومات العامة، والمهارات، والدورات التدريبية السيرة الذاتية الشخصية، واللقاءات الطلابية داخليًا وخارجيًا، ويقوم بتحكيم المسابقة عددًا من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكليات المتخصصة و يرأس لجنة التحكيم الدكتور محمد الدسوقي الاستاذ بكليه التربية.

تعقد فعاليات مسابقة الطالب والطالبة المثاليين جامعة حلوان تحت إشراف الدكتور راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان، الدكتور عصام زكي مدير إدارة النشاط الاجتماعي، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2020 بمقر مجمع الفنون والثقافة بالحرم الجامعي.