المغرب : 2012 إصابة بفيروس كورونا و35 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، عن تسجيل 2012 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و2925 حالة شفاء، و35 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية، بأن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 399 ألفًا و609 حالات منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام إلى 356 ألف و23 حالة، بنسبة تعافي تبلغ 89.1%، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6624 حالة، بنسبة

قدرها 1.7%.وأضاف البيان، أنه تم تسجيل 35 حالة وفاة فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا 36 ألفًا و962 حالات، وبلغ عدد الحالات الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 61 حالة.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم ارتفع إلى 71.7 مليون حتى صباح اليوم الأحد.وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة

على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 71 مليونا و704 آلاف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 46.9 مليونا، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و605 آلاف.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وتركيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.