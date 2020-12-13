قبائل برقة ترفض اجتماع النواب في ليبيا

ورفض المشاركون في مؤتمر عُقد في بلدة «لبيار» قرب بنغازي، أي آلية للتوافق لا تقوم على أسس المبادرة المطروحة، وإعلان القاهرة، مؤكدين رفض المجموعات المشاركة في المؤتمر أي مخرجات تمس صلب المبادرة، أو تصادر حق الإقليم في اختيار ممثليه.
وشدد البيان على تمسك المشاركين في المؤتمر بمدينة بنغازي بالمقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب، أو مقره المؤقت بمدينة طبرق، وكذلك دعمهم للمؤسسة العسكرية، ورفضهم إخضاعها للحسابات والمساومات السياسية.
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