قبائل برقة ترفض اجتماع النواب في ليبيا

دعا بيان صادر عن مؤتمر لقبائل ومكونات اجتماعية وسياسية ومدنية في شرق ليبيا، إلى العودة لمبادرة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، التي تأسست على مبدأ الأقاليم التاريخية الثلاثة «برقة - طرابلس- فزان».

ورفض المشاركون في مؤتمر عُقد في بلدة «لبيار» قرب بنغازي، أي آلية للتوافق لا تقوم على أسس المبادرة المطروحة، وإعلان القاهرة، مؤكدين رفض المجموعات المشاركة في المؤتمر أي مخرجات تمس صلب المبادرة، أو تصادر حق الإقليم في اختيار ممثليه.

وشدد البيان على تمسك المشاركين في المؤتمر بمدينة بنغازي بالمقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب، أو مقره المؤقت بمدينة طبرق، وكذلك دعمهم للمؤسسة العسكرية، ورفضهم إخضاعها للحسابات والمساومات السياسية.