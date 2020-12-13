السودان يعلن استئناف مفاوضات سد النهضة الأسبوع المقبل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 ديسمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

بعد مقاطعتها لمفاوضات سد النهضة الأخيرة ، أعلن السودان اليوم الأحد توافقه مع إثيوبيا على استئناف المفاوضات حول سد النهضة الأسبوع المقبل.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء السوداني إن الجانبين توافقا على استئناف عمل لجنة الحدود واستئناف مفاوضات سد النهضة خلال الأسبوع القادم، كما اتفق الجانبان على عقد قمة عاجلة للإيقاد.

ولم يشر البيان إلى الموقف المصري بشأن انخراطها في المفاوضات المزمعة ولم يتسن لـ”العين الإخبارية” الحصول على تعليق من القاهرة.

وتخوض مصر والسودان (دولتا المصب) مفاوضات شاقة مع إثيوبيا (دولة المنبع)للتوافق على آليات تشغيل السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من المياه.

ويأتي الإعلان عن استئناف مفاوضات سد النهضة في أعقاب زيارة وصفها البيان بالمثمرة قام بها وفد حكومة السودان إلى أديس أبابا.

وصباح اليوم الأحد، وصل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إلى عاصمة إثيوبيا أديس أبابا، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وقال حمدوك في تصريحات فور وصوله إنه يتطلع لمناقشة القضايا السياسية والإنسانية والأمنية مع نظيره الإثيوبي خلال زيارته لأديس أبابا.

وكان وزير الري السوداني الدكتور ياسر عباس، قد أعلن أوائل الشهر الجاري تمسك بلاده برعاية الاتحاد الأفريقي لمحادثات سد النهضة وضرورة التوصل لاتفاق ملزم.

ومنتصف الشهر الماضي أعلن السودان مقاطعته للمحادثات الجارية بشأن سد النهضة، قائلا إن النهج الحالي للتوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن ملء وتشغيل السد لم يسفر عن نتائج.