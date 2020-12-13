كورونا يصيب ربع سكان هذا البلد العربي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 ديسمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

لا يزال الأردن بعاني من وطأة انتشار جائحة كورونا، حيث ازداد معدل الإصابات في المحافظات الأردنية بشكل متزايد، و سجلت الإصابات أعدادا كبيرة جاوزت الخمسة آلاف إصابة يوميا، وتجاوزت الوفيات الخمسين وفاة يوميا.

واليوم أكد مسؤول صحي، أن ربع سكان الأردن أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وقال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي، إن نسبة الإصابات بفيروس كورونا في الأردن تتراوح بين 20 إلى 25% من السكان.

وفي تصريحات لقناة المملكة الرسمية قال حجاوي إن الأردن تجاوز مرحلة الذروة للإصابات بفيروس كورونا، وهناك انخفاض ملحوظ في أعداد الإصابات بالفيروس.

وأضاف أن أسباب الانخفاض في أعداد الإصابات تعود إلى الالتزام بالإجراءات الصحية.

وبين أن أعداد الوفيات بفيروس كورونا قد انخفضت إلى النصف خلال الأسابيع الماضية، لافتاً إلى أن الأرقام تشجع على مراجعة الإجراءات التي تم القيام بها خلال الشهرين الماضيين، مشيراً إلى إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة بداية العام 2021.

على ذات الصعيد قال رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي الدكتور سعد الخرابشة إن اللقاح سيصل إلى الأردن كدفعة أولى في شهر كانون الثاني/ يناير أو شباط/ فبراير.

وأكد في تصريحات لإذاعة “حياة أف أم” المحلية أن 200 ألف جرعة ستصل إلى الأردن كدفعة أولى خلال الربع الأول من العام المقبل، تكفي لـ100 ألف شخص، مشيراً إلى أنه سيتم تخصيصها لكبار السن والكوادر الصحية وأصحاب الأمراض المزمنة.

ووصل عدد المصابين حتى صباح الأحد إلى 257,275 إصابة، ووصل عدد الوفيات إلى 3,335 وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 213,344 حالة.