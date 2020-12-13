شكرا لقرائتكم خبر عن رامكالاون يثمن توجيه الشيخ محمد بن زايد بتوفير 50 ألف جرعة لقاح ضد كورونا لشعب سيشل والان مع التفاصيل

الأحد 13 ديسمبر 2020 ثمن فال رامكالاون رئيس جمهورية سيشل توجيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتوفير 50 ألف جرعة لقاح ضد فيروس كورونا لشعب سيشل.

واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الأحد في أبوظبي، وفال رامكالاون رئيس جمهورية سيشل الذي يزور البلاد. وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس سيشل خلال اللقاء علاقات الصداقة وجوانب التعاون المختلفة وإمكانات تنميتها وتوسيع آفاقها بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين. وتناول الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك و تبادلا وجهات النظر بشأنها. وأعرب رئيس سيشل عن شكره وتقدير للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات لبلاده لتعزيز جهود القطاع الصحي في مواجهة جائحة كورونا.

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