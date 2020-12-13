شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تعلق صلاة الجمعة للحد من انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح بيان للوزارة صدر مساء اليوم الأحد أنه تقرر كذلك اقتصار صلاة الجماعة في مساجد البلاد على الإمام والمؤذن فقط دون غيرهما توخيا لمزيد من الحذر والوقاية من تفشي فيروس كورونا.
وبررت الوزارة قراراتها بتقييم جديد للوضعية الوبائية لفيروس كورونا وبعد التشاور مع وزارة الصحة.
وكانت السلطات الموريتانية قد فرضت اليوم حظرا للتجول ومددت إغلاق مؤسسات التعليم شهرا كاملا هذا في ظل ازدياد الوفيات بشكل كبير وارتفاع عدد الاصابات منذ تفشي الموجة الثانية من الفيروس.
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