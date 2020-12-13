شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء بنغازي أمام الملاحة وتحذير للموانئ الليبية والان نبدء بالتفاصيل
وأشار المتحدث الإعلامي لميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي في إيجاز صحفى اليوم، إلى أن الرياح غداً ستكون شمالية تصل سرعتها من 25 إلى 35 عقدة في الساعة، ويصل ارتفاع الموج من ثلاثة أمتار إلى 4.5 متر.
وتابع المتحدث قائلاً: "ميناء بنغازي مغلق أمام الملاحة البحرية لحركة الدخول والخروج، إلى حين الإبلاغ بفتح الحركة الملاحية للميناء".
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