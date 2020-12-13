احتفالا بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء.. مواطنون يرفعون الأعلام الوطنية أمام البرلمان – فيديو

تصوير: عبد الله آيت شريف
احتفالا بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، خرج عدد من المواطنين، اليوم الأحد، أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط.
وحمل المحتشدون الأعلام الوطنية، وصور الملك محمد السادس، معبرين عن فرحتهم بما وصفوه بالإنجاز الدبلوماسي المهم، الذي حققته المملكة.
ومن بين المشاركين في الاحتشاد، اليوم، أمام مقر البرلمان، عدد من الفاعلين المدنيين من الأقاليم الجنوبية، ومواطنين حاربوا في الأقاليم الجنوبية، من أجل مغربية الصحراء.
وكان الرئيس الأمريكي المتهية ولايته، دونالد ترامب، قد أبلغ الملك محمد السادس، الخميس الماضي، باتخاذ إدارته لقرار الاعتراف بمغرية الصحراء، ردا لجميل المغرب، الذي كان أول المعترفين بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأجرى السفير الأمريكي في الرباط، أمس السبت، ندوة صحافية، كشف فيها الخريطة الجديدة، التي باتت الولايات المتحدة الأمريكية تعتمدها للمغرب، والتي تضم أقاليمه الجنوبية.
يذكر أنه في مقابل احتفالات، اليوم، تستعد عدد من الفعاليات المناهضة للتطبيع، تنظيم وقفة احتجاجية، غدا الاثنين، أمام البرلمان، احتجاجا على اتخاذ المغرب لقرار إعادة العلاقات مع إسرائيل، إلى ما قبل 2002.
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