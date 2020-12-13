مقتل 27 شخصا على الأقل في هجوم لجماعة بوكو حرام جنوب شرق النيجر

الأحد 13 ديسمبر 2020

أعلنت الشرطة في النيجر مقتل 27 شخصا على الأقل في هجوم إرهابي جنوب شرق البلاد.



يأتي ذلك فيما نسب الهجوم إلى تنظيم بوكو حرام الإرهابي.

والجمعة، طالبت المحكمة الجنائية الدولية، بتحقيق شامل بشأن ارتكاب التنظيم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في نيجيريا.

وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، في بيان، إن "مكتبها أكمل مراجعة مبدئية وخلص إلى وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن بوكو حرام والجماعات التي تشعبت منها ارتكبت جرائم ضد الإنسانية".

وتابعت: "يجب أن يوافق قضاة المحكمة على الطلب لفتح تحقيق".

ونهاية الشهر الماضي، قتل إرهابيو "بوكو حرام" ما لا يقل عن 43 مزارعا، وأصابوا 6 آخرين، في حقول الأرز بالقرب من مدينة مايدوجوري، عاصمة ولاية برونو.

وأفادت مصادر من المقاومة المحلية لـ"بوكو حرام"، لصحيفة "نيجيريان تريبيون" المحلية، السبت، بأن "مسلحي بوكو حرام قاموا بتقييد المزارعين في قرية كوشوبي، ثم ذبحوهم".

وكانت الأمم المتحدة قالت إن هجمات جماعة بوكو حرام أسفرت عن سقوط 36 ألف قتيل ونزوح نحو مليونين آخرين في منطقة شمال شرق نيجيريا منذ بدأت في 2009، كما وسعت الجماعة نطاق نشاطها إلى النيجر وتشاد والكاميرون المجاورة.

وظهرت بوكو حرام في نيجيريا عام 2009 قبل أن ينقلوا نشاطهم إلى بلدان مجاورة موقعين خسائر متصاعدة في الأرواح وخسائر اقتصادية.