شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات ووفيات كورونا في إيطاليا وبريطانيا واليونان والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان اليوم، إلى أنها سجلت 17938 اصابة جديدة بالفيروس, ليرفع إجمالي الإصابات إلى 1843712 إصابةً.
فيما سجلت بريطانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 144 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات 63925 وفاة.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أنها سجلت 18447 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1,849,000 إصابةً.
أما اليونان سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 693 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 124534 إصابةً.
وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية في اليونان في بيان لها إلى أنه سجلت 85 حالة وفاة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 3625 حالةً.
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