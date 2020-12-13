شكرا لقرائتكم خبر عن "بوكو حرام" تقتل الرحالة من أجل السلام في النيجر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت حكومة النيجر أن "الرحالة من أجل السلام" هاماني إيساكا " قتل رمياً بالرصاص على يد مسلحين تابعين لمليشيا بوكو حرام الإرهابية في شيتماري التابعة لإقليم ديفا.

وأوضحت حكومة النيجر في بيان أن إيساكا الملقب بـ"الرحالة من أجل السلام"، كان قد اختتم الجمعة الماضي رحلة من أجل السلام سيراً على الأقدام انطلاقاً من العاصمة نيامي وانتهاء بإقليم ديفا حيث لقى حتفه متأثراً بإصابته.

وأضافت أن "الرحالة من أجل السلام" قتل رمياً بالرصاص بينما كان في ضيافة عمدة شتيماري الواقعة بإقليم ديفا حيث هاجم مسلحون تابعون لمليشيا بوكو حرام الإرهابية منزل العمدة، مما أسفر عن مقتل الرحالة وإصابة اثنين آخرين.