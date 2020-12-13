شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. إخماد حريق بأحد بئرين للنفط في كركوك والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة النفط العراقية اليوم الأحد إنها أخمدت حريقا في أحد بئرين للنفط في حقل صغير بشمال البلاد أشتعلت فيهما النيران باستخدام متفجرات قبل أربعة أيام.

وذكر البيان أن أطقم فنية من شركة نفط الشمال الحكومية لا تزال تحاول إخماد حريق في بئر ثانية في حقل خباز بالقرب من مدينة كركوك.

وقالت الوزارة يوم الأربعاء إن الإنتاج من الحقل البالغ نحو 25 ألف برميل يوميا لم يتأثر.