شكرا لقرائتكم خبر عن حاملاً أحجار من القمر.. المسبار الصيني يعود إلى الأرض والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأحد أن مركبة فضاء صينية تحمل صخورا وعينات من تربة القمر بدأت رحلة العودة إلى الأرض لتضع الصين على الطريق لكي تصبح أول دولة تنجح في جلب عينات من القمر منذ السبعينيات.

وقالت شينخوا نقلا عن بيان لإدارة الفضاء الوطنية الصينية إنه جرى تشغيل محركات المسبار "تشانغ آه-5" صباح اليوم الأحد بتوقيت الصين على بعد 230 كيلومترا من سطح القمر قبل إغلاقها بعد 22 دقيقة والمركبة في مسارها نحو الأرض.

وبمجرد هبوط المسبار بنجاح في منغوليا الداخلية، ستصبح الصين ثالث دولة على الإطلاق، بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، تجلب عينات من القمر.

وكانت المهمة تستهدف جمع كيلوجرامين من العينات لكن لم يجر الكشف عن الكمية التي تحملها المركبة.

وأُطلق "تشانغ آه-5" يوم 24 نوفمبر وانفصلت عنه مركبة فضائية على القمر في الأول من ديسمبر. ومن المتوقع أن تستغرق المهمة 23 يوما إجمالا.