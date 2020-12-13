حزمة إصلاحات يمنية ترافق اتفاق الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الحكومة اليمنية المكلف معين عبدالملك أن الحكومة الجديدة لديها حزمة إصلاحات سيتم تنفيذها في الجوانب الاقتصادية والمالية، وإجراءات صارمة للرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد، ويأتي ذلك بالتواكب مع تسريع تنفيذ (اتفاق الرياض) بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي.

وأشار خلال لقائه السفير الفرنسي الجديد لدى اليمن جان ماري إلى أن التحديات أمام الحكومة الجديدة كبيرة لكن تجاوزها ليس صعبا، بدعم الأشقاء والأصدقاء خاصة لإنقاذ الاقتصاد الوطني ووضع حد لتدهور العملة المحلية، واستكمال استعادة الدولة وبناء المؤسسات وتخفيف معاناة المواطنين في كافة مناطق اليمن دون استثناء.

وناقش التحركات الأممية المبذولة لإحلال السلام في اليمن، وما تواجهه من تعقيدات وتعنت من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية، وممارساتها المستمرة لتعميق الكارثة الإنسانية القائمة، ورفض كل الحلول المطروحة لتحييد الملف الاقتصادي، وتصعيدها العسكري واستهدافها المتكرر للمدنيين في رفض واضح وصريح للحل السياسي.

من جهة أخرى، كشف مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في اليمن العميد الركن أمين العقيلي عن تطور خطير في عملية زراعة الألغام التي تقوم بها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وأوضح خلال زيارته التفقدية للفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني والمشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام) العاملة في مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف أن الميليشيات الحوثية تزرع ألغاما وعبوات ناسفة تعمل بالأشعة تحت الحمراء والتي تنفجر بمجرد مرور أي جسم من أمام عدستها حتى وإن كان طفلا.

ولفت إلى أن تلويث الأرض بالألغام كارثة إنسانية قد تستمر لسنوات، نتيجة الكم الهائل الذي زرعته ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا واستمرارها في زراعتها وبأشكال مختلفة وبطرق عشوائية.

على صعيد متصل، سلم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أمس 100 قارب ومحركات للصيادين بمحافظة حضرموت، في إطار الجهود التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وثمن محافظ محافظة حضرموت فرج البحسني دور البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تقديم الدعم، وأهمية خطوة تدخلات البرنامج السعودي في حضرموت، والتي تتضمن أيضا وضع حجر الأساس لمدرسة نموذجية في المكلا، مشيرا إلى أن حضرموت تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الصيادين والإنتاج السمكي، والمرتبة الأولى من حيث الاستثمار في قطاع الثروة السمكية.

ويستفيد من المشروع الذي تنفذه الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي 300 صياد من المتضررين من الأعاصير والتغيرات المناخية التي تأثرت بها المحافظة خلال الفترة الماضية.

إلى ذلك تواصل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران فرض حصار مطبق على قبيلة بني خولي بمديرية منبه بمحافظة صعدة من كل الجهات، للأسبوع الثاني على التوالي، وتقوم بعملية تفجير ونهب لمنازل المواطنين وممتلكاتهم.

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