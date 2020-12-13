ملف الفارين وراء زيارة حمدوك لإثيوبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتصدر قضية اللاجئين الفارين زيارة رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الذي وصل إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس، في زيارة تستغرق يومين. ووفقا لوكالة السودان للأنباء (سونا) فإن الوفد المرافق لحمدوك يضم كلا من وزير الخارجية المكلف عمر قمرالدين، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبدالمجيد، ونائب رئيس هيئة أركان قوات الشعب المسلحة للعمليات الفريق ركن خالد عابدين الشامي، واللواء ركن ياسر محمد عثمان مدير هيئة الاستخبارات العسكرية. وتأتي هذه الزيارة الرسمية لبحث مختلف القضايا الإنسانية والاقتصادية والسياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإقليمية وعلى مستوى القارة وسبل تعزيزها والتنسيق حولها. وتأتي هذه الزيارة الرسمية لبحث مختلف القضايا الإنسانية والاقتصادية والسياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإقليمية وعلى مستوى القارة وسبل تعزيزها والتنسيق حولها.

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