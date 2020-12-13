القبض على إرهابيين في بغداد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية أمس القبض على إرهابيين اثنين في بغداد.

وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في بيان، إن مفارزها تمكنت من إلقاء القبض عليهما في منطقة حي الجهاد ببغداد وفق أحكام الإرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية.

وأشارت إلى أن الموقوفين عملا ضمن ما يسمى مفارز أبوليث الأنصاري، بأسماء (أبوحاتم، وأبوعناد)، التي نفذت عمليات الإعدام التي طالت المواطنين الأبرياء داخل مستشفى الجمهورية في محافظة نينوى.