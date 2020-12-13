شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام "النواب العراقى": الاتفاق على تبادل الخبرات مع البرلمان المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيروان عبد الله الأمين العام لمجلس النواب العراقى، على ضرورة أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين مصر والعراق، خاصة على مستوى تبادل الخبرات بين الأمانة العامة لمجلس النواب المصرى والأمانة العامة لمجلس النواب العراقي.

جاء ذلك خلال لقاء المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب المصرى، اليوم الأحد، مع سيروان عبد الله الأمين العام لمجلس النواب العراقى والوفد المرافق له.

وأشار الأمين العام لمجلس النواب العراقى، إلى أن العلاقات بين البلدين على كافة المستويات، تتجه إلى مستوى يليق بتاريخ العلاقات المصرية - العراقية، معربا عن سعادته وجزيل شكره وتقديره لحسن الاستقبال الذى لاقاه هو والوفد المرافق.

ورحب المستشار محمود فوزى بوفد مجلس النواب العراقى فى بلدهم الثانى مصر، مشيدًا برسوخ وقوة العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتى تشهد طفرة بارزة مؤخرًا على كافة المستويات، واستعرض خلال اللقاء عمل أجهزة وإدارات الأمانة العامة لمجلس النواب المصرى فى إطار تبادل الخبرات بين المجلسين، وخطة عمل مجلس النواب المصرى والإجراءات التى اتخذها لضمان سير العمل بالمجلس بانتظام أثناء مواجهة جائحة كورونا، وكذا الخطة التدريبية الافتراضية للأمانة العامة لمجلس النواب.

كما تناول اللقاء سبل دعم وتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين، خاصة على مستوى الأمانة العامة للمجلسين، وفى ختام اللقاء، تبادل المستشار محمود فوزى الامين العام لمجلس النواب وسيروان عبدالله أمين عام مجلس النواب العراقى الدروع التذكارية واصطحب المستشار فوزى نظيره العراقى فى جولة داخل أروقة المجلس شملت متحف المجلس والقاعة الرئيسية للمجلس.