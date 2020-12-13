شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزير التنمية المحلية يؤكد دور مجلس الشيوخ فى بحث القضايا الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل عصر اليوم الأحد، رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، بمكتبه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية برفقة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وذلك فى وجود وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، والمستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ.

وقال رئيس مجلس الشيوخ، إن أداء وزارة التنمية المحلية والمحافظين يمس صميم مصلحة المواطن فى حياته اليومية العادية، ومقدرين لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، موجهًا الشكر لوزير التنمية المحلية والمحافظين لتشريفهم مجلس الشيوخ، ولجهدهم المبذول فى الحكم المحلى وما يتعلق بمصالح المواطنين.

وأضاف عبد الوهاب عبد الرازق: "ستجدونا خير عون لكم فى كل ما من شأنه وصول إلى الأداء المرتجى لكل انحاء البلاد والمواطنين".

كما وجه "عبد الرازق" الشكر للمستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية بقوله:" وزير المجالس النيابية له كل الشكر على قيامه بدور حلقة الوصل بين المجلس والحكومة بأداء فى منتهى الرقى يشعرنا باللحمة بين العمل التنفيذى والنيابى".

من جانبه أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أهمية دور مجلس الشيوخ فى بحث القضايا الحيوية التى تمس المواطنين ودعمه للوزارة فى هذا الصدد، وكيفية التغلب عليها لتحقيق الرضا التام لدى جميع المواطنين.

وأشار شعراوى، إلى أن الوزارة فى خدمة أعضاء مجلس الشيوخ طالما العمل المطلوب يعطى أهمية خاصة لإرضاء المواطنين والمنفعة العامة، وجئنا لنضع أيدينا فى أيدى بعضنا لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، مضيفًا: "نتواصل مع المواطنين على ارض الواقع وأى شيء يطلبه أعضاء الشيوخ فنحن تحت الامر طالما فى خدمة المواطن".

ولفت شعراوى، إلى أنه المحافظين أجمع كانوا يرغبون فى الحضور لتقديم التهنئة لكن تم الاكتفاء بمحافظين المنطقة المركزية لتقديم الشكر لرئيس مجلس الشيوخ والحديث فى امرين، أولها دعم المجلس فى مواجهة المشكلات التى تمس المواطن

يذكر أن مجلس الشيوخ، عقد جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الأول بعد انتخابه، تنفيذا للتعديلات الدستورية التى أوجبت وجود غرفة نيابية ثانية، وتم خلال الجلسة الأولى للشيوخ انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، وتشكيل لجنة خاصة لإعداد لائحة المجلس.

وفاز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برئاسة مجلس الشيوخ، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس، حيث أسفرت نتيجة الانتخابات عن فوزه برئاسة المجلس بعدد أصوات 287 صوتا.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ كان قد شهد استقبال عدد من المهنئين للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ، حيث تزينت طرقات المجلس بباقات الورود والزهور.