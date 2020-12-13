شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تدريب الدفعة الثانية بمحافظات المرحلة الرابعة لـ"المسئول الحكومى المحترف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، تدريب الدفعة الثانية من المرحلة الرابعة من "المسئول الحكومى المحترف" فى محافظات السويس والأقصر والإسماعيلية وأسوان وجنوب سيناء بإجمالى 461 متدربا، على أن يستمر التدريب لمدة 25 يومًا عبر المنصة الرقمية الخاصة بالأكاديمية.

يسعى برنامج "المسئول الحكومى المحترف" إلى وضع أسس ومعايير ثابتة لمظهر وسلوك الموظف العام؛ لذلك رُوعى فى تصميم البرنامج أن يكون مرتكزًا على عدة محاور رئيسية كالإدارة العامة وإدارة التغيير وبناء فرق العمل والإصلاح الإدارى للدولة والعلاقات العامة وتأثير وسائل الإعلام والإتيكيت والبروتوكولات وبعض المفاهيم التكنولوجية الحديثة، وأيضًا مهارات القيادة والاتصال، وكذلك التوعية القومية والهوية والأمن القومي.

يذكر أن "المسئول الحكومى المحترف" يعتبر مبادرة قومية تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التنمية المحلية بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة؛ من خلال تنمية قدرات ومهارات قيادات الإدارة الوسطى فى المصالح الحكومية وإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية، بما يسهم فى تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطن. وقد تم تدريب 357 موظف هم قوام الدفعة الأولى من المرحلة الرابعة فى يونيو الماضى وتستهدف الأكاديمية الوطنية تدريب 11 ألف موظف فى جميع المحافظات تباعًا، وقد تم تدريب 3702 بإجمالى مراحلها الأربعة حتى الآن.

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهورى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلى والإقليمى والدولي.